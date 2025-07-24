Україна незабаром може отримати засоби, які дозволять їй завдавати ударів по території Російської Федерації для самозахисту. Про це в інтерв'ю німецькому виданню ZEIT заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Його слова інтригують, оскільки досі західні партнери України публічно утримувалися від подібних заяв, побоюючись ескалації конфлікту.

Вадефуль підкреслив, що право України на самооборону включає використання західного озброєння для ударів по стратегічних цілях на території країни-агресорки. "Україна має право захищатися від нападів. Для цього Україна також матиме можливості впливати на територію Росії", – наголосив він. Водночас міністр відмовився розкривати деталі щодо типів озброєнь, які Німеччина планує надати Києву, посилаючись на небажання інформувати російського диктатора Володимира Путіна через ЗМІ.

Міністр визнав, що темпи військової підтримки Києва наразі не такі швидкі, як хотілося б, через брак коштів та обмежену доступність озброєння, а також потребу у збільшенні виробництва. Проте, за його словами, уряд Німеччини активно працює над вирішенням цих проблем, щоб Україна могла повноцінно реалізувати своє право на самооборону.

Заява Вадефуля знаменує потенційний зсув у позиції Німеччини та, можливо, інших західних партнерів щодо надання Україні зброї, здатної вражати цілі на російській території. Це може значно посилити оборонні можливості України та змінити динаміку війни.