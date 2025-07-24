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Дипломати не радять українцям відвідувати прикордонні території Таїланду

Дипломати не радять українцям відвідувати прикордонні території Таїланду

Станом на 24 липня 2025 року посольство України отримує повідомлення про випадки збройного зіткнення між військовими підрозділами Таїланду та Камбоджі в районі спільного кордону.

"За наявною інформацією, є постраждалі. У зв’язку з цим громадянам України, які перебувають або планують подорож до прикордонних регіонів, рекомендується: дотримуватися вказівок місцевих органів влади та сил безпеки Таїланду; регулярно перевіряти офіційну інформацію щодо розвитку ситуації; утриматися від відвідування прикордонних територій, де відзначено підвищений рівень безпеки", - закликають у повідомленні посольства у Facebook.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій громадянам України слід звертатися до посольства за телефоном 0970107760 або писати на адресу emb_th@mfa.gov.ua

"Посольство України в Королівстві Таїланд здійснює постійний моніторинг ситуації", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку. 24 липня, на кордоні між Таїландом і Камбоджею спалахнули збройний конфлікт, військові відкрили вогонь один по одному. Є загиблі серед мирного населення.

За словами тайських військових, першими стріляти почали камбоджійці. У Камбоджі ж наполягають, що першими відкрили вогонь саме тайські солдати. Сутичка сталася поблизу стародавніх храмів у прикордонній зоні.

Влада Таїланду стверджує, що Камбоджа також застосувала артилерію. Голова округу Кабчейнг у провінції Сурін у Таїланді Суттірот Чароентханасак заявив агентству Reuters, що снаряд потрапив у житловий будинок, через що загинули двоє людей.

Тайська армія підняла у повітря винищувачі F-16. Один із літаків знищив військовий об'єкт на території Камбоджі, стверджують в армії Таїланду. Країна закрила всі пункти пропуску на кордоні з Камбоджею.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МЗСпосольствоукраїнціТаїланддипломатиКамбоджавійна Камбоджі і Таїланду
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