Дипломати не радять українцям відвідувати прикордонні території Таїланду

Станом на 24 липня 2025 року посольство України отримує повідомлення про випадки збройного зіткнення між військовими підрозділами Таїланду та Камбоджі в районі спільного кордону.

"За наявною інформацією, є постраждалі. У зв’язку з цим громадянам України, які перебувають або планують подорож до прикордонних регіонів, рекомендується: дотримуватися вказівок місцевих органів влади та сил безпеки Таїланду; регулярно перевіряти офіційну інформацію щодо розвитку ситуації; утриматися від відвідування прикордонних територій, де відзначено підвищений рівень безпеки", - закликають у повідомленні посольства у Facebook.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій громадянам України слід звертатися до посольства за телефоном 0970107760 або писати на адресу emb_th@mfa.gov.ua

"Посольство України в Королівстві Таїланд здійснює постійний моніторинг ситуації", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку. 24 липня, на кордоні між Таїландом і Камбоджею спалахнули збройний конфлікт, військові відкрили вогонь один по одному. Є загиблі серед мирного населення.

За словами тайських військових, першими стріляти почали камбоджійці. У Камбоджі ж наполягають, що першими відкрили вогонь саме тайські солдати. Сутичка сталася поблизу стародавніх храмів у прикордонній зоні.

Влада Таїланду стверджує, що Камбоджа також застосувала артилерію. Голова округу Кабчейнг у провінції Сурін у Таїланді Суттірот Чароентханасак заявив агентству Reuters, що снаряд потрапив у житловий будинок, через що загинули двоє людей.

Тайська армія підняла у повітря винищувачі F-16. Один із літаків знищив військовий об'єкт на території Камбоджі, стверджують в армії Таїланду. Країна закрила всі пункти пропуску на кордоні з Камбоджею.