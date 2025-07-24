Ситуація на фронті: ЗСУ просунулись під Часовим Яром

Українські війська досягли тактичного успіху на південному заході Часового Яру, тоді як російські війська просунулися на півночі Сумської області, заході Запорізької області та в районі Борової. Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Східна вісь

Курська область. Російські джерела стверджують, що українські війська атакували в напрямку Глушково і Теткіно.

Сумщина. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська просунулися у центральній частині Кіндратівки (північніше міста Суми). Також окупанти атакували у районах Юнаківки, Садків і Ворачиного.

Харківщина. Окупанти продовжують наступальні дії на півночі області, проте підтверджених успіхів не досягли. Пропагандистські джерела заявляють про просування на захід від Вовчанська.

Куп'янський напрямок. Росіяни атакували в районах Москівки, Соболівки, Голубівки, Дворічної, Кам’янки та інших населених пунктів.

Лиманський напрямок. Наступальні дії окупантів у районах Шандриголового, Колодязі, Зеленої Долини, Ямполівки та Серебрянського лісу не дали результатів.

Донецький напрямок

Сіверський напрямок. Росіяни атакували біля Дронівки, Шипилівки, Григорівки та Серебрянки. Пропагандисти заявляють про просування на північ від Івано-Дарівки.

Часів Яр. Українські війська досягли тактичного успіху на південному заході міста, просунувшись вздовж вулиці Злагоди.

Торецький напрямок. Росіяни вели атаки поблизу Торецька, Диліївки, Олександро-Калинового, Русина Яру та інших сіл.

Покровський напрямок. Ворожі війська атакували в районах Миролюбівки, Новоторецького, Бойківки та багатьох інших населених пунктів, але без успіхів.

Новопавлівський напрямок. Наступальні дії росіян зафіксовані в районах Муравки, Олексіївки, Новоукраїнки та Зеленого Кута.

Південна вісь

Запорізька область. Російські війська нещодавно просунулися в районі села Плавні на заході області.

Херсонщина. Окупаційні війська на цьому напрямку результатів не досягли.