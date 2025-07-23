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Суспiльство

В Україні проходять мітинги проти закону, підписаного Зеленським

В Україні проходять мітинги проти закону, підписаного Зеленським

У 22 містах України відбуваються акції протесту проти підписаного Зеленським закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів, повідомляє «Суспільне».

Харків, Дніпро, Одеса, Львів та Чернівці люди збираються на другий день протестів щодо закону про НАБУ й САП.

У Києві на мітингу біля театру Івана Франка кількість людей продовжує зростати.

ForUA.com нагадує, вчора, 22 липня, Верховна Рада України проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”. Президент України Зеленський підписав цей закон.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

законУкраїнаНАБУакції протестуСАПВолодимир Зеленський
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