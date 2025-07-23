Колишній посол США в Росії Майкл Макфол в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю висловився про російських емігрантів в Америці, наголосивши на їхній відповідальності за підтримку влади та її агресивні дії. Про це інформують російські ЗМІ.

«Ми й особисто я хочемо, щоб будь-який російський емігрант відмовився від свого громадянства. Ось ще одна маленька деталь, про яку варто сказати. Багато росіян хочуть емігрувати, але не хочуть відмовлятися від російського паспорта. Подвійне громадянство? Ні, ні, ні. Ви маєте бути лояльними або до нашої країни, або до Путіна. Не можна і те, й інше одночасно», — заявив Макфол.

Водночас Макфол висловив думку, що якщо емігрант готовий назавжди відмовитися від російського громадянства та постійно проживати у США, він хоче, щоб таким людям було дозволено відкривати банківські рахунки, отримувати грін-карту та ставати громадянами Сполучених Штатів.

Раніше Макфол висловив переконання, що перемовини між США та Росією не закінчаться хорошою угодою для України. Він наполіг, що мав досвід спілкування з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та радником російського диктатора Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, зазначив, що спостерігає класичну тактику росіян. За його словами, вони нічого не пропонують, висувають максимальні вимоги й чекають, що інша сторона почне обговорювати це всередині команди, оскільки зацікавлена в угоді.