Судове рішення: Росію зобов'язали виплатити 500 млн грн збитків українським банкам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв другий позов до країни-агресорки Росії за збитками банків, що виводяться з ринку. Господарський суд Києва 17 липня повністю задовольнив позовні вимоги до РФ на загальну суму 498,5 млн грн. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів.

Це груповий позов, у якому об’єднано 5 банків, що зазнали збитків внаслідок російської збройної агресії, — Грін банк, Ерде банк, Укргазпромбанк, банк Таврика і Фортуна-банк.

Згідно з повідомленням, активи цих банків, як-от частина об’єктів нерухомості, кредитного портфелю, знаходились на територіях Донецької та Луганської областей, що були окуповані Росією у 2014 році. Внаслідок цього банки втратили змогу розпоряджатись цим майном.

«Ми застосовуємо усі наявні можливості правового тиску на країну-агресора та формуємо судову практику там, де її поки що бракує. Наша позиція полягає у тому, що абсолютно усі втрати, яких завдали окупанти, не можуть бути забутими. Загалом збитки банків від дій Росії з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення ми попередньо оцінюємо у 84 мільярди гривень. За ними будуть подані позови, а отримані судові рішення у перспективі дозволять порушити питання про стягнення збитків з Росії на міжнародній арені», — наголосила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Суди також розглядають позов до країни-агресора на суму 651 млн грн у справі Промекономбанку та груповий позов за збитками банків на понад 920 млн грн.

Як повідомляв ForUA.com, у липні Апеляційний суд Парижа залишив чинним рішення 2018 року, яким Росію зобов’язали компенсувати $1,5 млрд державному Ощадбанку (Київ) як збиток, заподіяний унаслідок анексії Криму, і додатково стягнув із РФ EUR300 тис. судових витрат.