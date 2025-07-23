Туреччина зміцнює свої ВПС: підписана угода з Британією на купівлю літаків Eurofighter Typhoon

Велика Британія підписала попередню угоду про продаж винищувачів Eurofighter Typhoon Туреччині. Багатомільярдну оборонну угоду довго гальмувала політична напруженість між Анкарою та її союзниками по НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Міноборони Туреччини повідомили про меморандум про взаєморозуміння в Стамбулі, дві країни "поділяють спільне прагнення якомога швидше укласти необхідні домовленості".

За словами джерела, знайомого з рішенням, угоду уклали після того, як Рада Безпеки Німеччини, яка блокувала продаж через напруженість у стосунках між Туреччиною та Грецією, схвалила запит на 40 винищувачів Eurofighterr. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, уряд Великобританії та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс були проінформовані про рішення, повідомило джерело.

За словами співрозмовника агентства, Туреччина запевнила, що використовуватиме літаки лише у рамках солідарности з НАТО, тобто не проти іншого члена альянсу.

Це схвалення є ознакою зростання оборонної співпраці між Туреччиною та її західними союзниками, оскільки Європа прагне зміцнити свою оборонну промисловість після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, одночасно знижуючи залежність від США. Крім угоди щодо Eurofighter, Анкара також домагається схвалення США на закупівлю нових винищувачів F-16 та F-35.

Фінансові умови угоди поки що неясні. Туреччина отримала початкову цінову пропозицію цього року, і агентство Bloomberg раніше повідомляло, що Анкара запросила щонайменше 20 літаків на суму близько 5 млрд євро.

Речник німецького уряду відмовився від коментарів, заявивши, що засідання Ради Безпеки є конфіденційними. Про схвалення продажу вперше повідомив журнал Der Spiegel.

Довідка: Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його розробка розпочалася у 1983 році в рамках міжнародної програми Future European Fighter Aircraft.

Це спільний проєкт британської компанії BAE Systems Plc, Airbus SE та італійської Leonardo SpA. Літак вироблятиметься у Британії з використанням компонентів, які постачаються з Німеччини.