Міністру Сибізі нагадали, що підтримка ЄС не була і не буде карт-бланшем для будь-яких дій уряду

Боротьба з корупцією є життєво важливою частиною шляху України до вступу до ЄС, наголосив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні. Боротьба з корупцією є життєво важливою частиною шляху до вступу до ЄС. Україна належить до Європи, і наша підтримка спрямована на її народ. Але наша підтримка ніколи не була і ніколи не буде карт-бланшем для будь-яких дій уряду. Я нагадав про це сьогодні міністру Андрію Сибізі", - написав міністр у соцмережі Х.

Як повідомлялось, Верховна Рада 22 липня 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі, Рівному та Луцьку у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту.