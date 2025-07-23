Херсонщина під вогнем: російські снаряди вбили жінку та травмували дітей

У середу, 23 липня, російські війська знову обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинула мирна мешканка та постраждали двоє дітей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Дніпровському районі Херсона ворожий снаряд обірвав життя 66-річної жінки.

Окрім того, минулої ночі російські війська атакували село Зорівка Білозерської громади за допомогою безпілотників. Внаслідок удару постраждали 13-річний хлопчик та дівчинка. У дітей діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Бригада медиків надала потерпілим необхідну допомогу на місці події.

Ці атаки є черговим свідченням невибіркових обстрілів російськими військами мирного населення Херсонщини, що призводять до трагічних наслідків.