Одеситка втягувала жінок у сексуальне рабство за кордоном

27-річна одеситка під приводом працевлаштування в готелях покоївками втягувала жінок у сексуальне рабство. Досудове слідство слідчі завершили. Фігурантці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції.

Викрили та задокументували протиправні дії зловмисниці оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими Ізмаїльського районного відділу поліції та співробітниками 26-го прикордонного загону.

Правоохоронці встановили, що фігурантка у змові з невстановленими особами, організувала пошук, підбір та вербування українок для надання послуг інтимного характеру в одній із країн Європейського Союзу. Трьох жінок віком від 19 до 34 років вона підшукала серед знайомих та у спеціально створених в одному з месенджерів групах під приводом працевлаштування покоївками в готель.

Вводячи людей в оману щодо своїх справжніх намірів, зловмисниця обіцяла їм безкоштовні квитки на літак та достойну заробітну плату за кордоном. За кожну завербовану дівчину вона отримувала гонорар від спільників.

«Протиправні дії зловмисниці були нами припинені а її саму затримано. В ході розслідування ми зібрали достатньо доказів та висунули фігурантці обвинувачення у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням обману та уразливого стану потерпілих, у тому числі вчиненому повторно, з переміщенням людей, за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. На час досудового розслідування суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Матеріали щодо невстановлених спільників виділені в окреме кримінальне провадження», – повідомив слідчий по справі Валентин Янков.

Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Ізмаїльська окружна прокуратура.