Без права на заставу: суд арештував керівника підрозділу НАБУ Магамедрасулова

У Києві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівнику одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову в справі про пособництво державі-агресору.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, запобіжний захід керівнику підрозділу НАБУ визначено без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.

Руслана Магамедрасулова підозрюють у тому, що він координував діяльність НАБУ в прифронтових областях і підтримував контакти з представниками економічного сектора Росії.

За інформацією слідства, він причетний до нелегального експорту технічної коноплі до Дагестану, адже був посередником між російськими покупцями та своїм батьком-підприємцем, який організував незаконне вирощування продукції.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що підозрюваний забезпечував функціонування схеми незаконної торгівлі, фактично сприяючи інтересам Росії.

Крім цього, зафіксовано зв’язки Магамедрасулова з колишнім народним депутатом Федором Христенком, який переховується за кордоном, співпрацює з російськими спецслужбами та має вплив на низку посадовців НАБУ.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівнику підрозділу НАБУ з дислокацією у Дніпрі, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.

Керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова затримали 21 липня.