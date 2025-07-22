На Запорізькому напрямку українці втратили Кам'янське, у ЗСУ кажуть про маневрену оборонну операцію

На Запорізькому напрямку українські Сили оборони продовжують маневрену оборонну операцію в районі населеного пункту Кам’янське. Ситуація на цій ділянці залишається динамічною.

Про це у телеетері повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.

"В Кам'янському зараз триває оборонна операція Сил оборони України, і говорити про те, що вже досягнуті якісь результати - це доволі передчасно, тому що ситуація доволі динамічно змінюється. Ще декілька днів тому видання (Інститут вивчення війни - ред.) розповідало про те, що ми втратили якісь позиції, втратили населений пункт, але я хочу заявити про те, що ми проводимо оборонну операцію і ведемо маневрену оборону", - підкреслив Волошин.

За його словами, українські підрозділи цілеспрямовано здійснюють перегрупування: допускають просування противника на окремі позиції, після чого завдають вогневого ураження.

"Там (Кам'янське - ред.) ворог знищив фактично всі укриття, укріплення, і утримувати їх вже не було де, і для того, щоб зменшити втрати, довелося відійти на фланги, вглиб оборони. Але ми тримаємо під вогневим контролем цей населений пункт, а ворог застосовує наразі так звану тактику "просочування" - це не штурми малими групами піхоти, а просто намагання туди зайти по одній-дві людини і десь там закріпитися, утриматися. Ми знищуємо цих, хто входить в цей населений пункт, застосовуючи всі наявні види озброєння - зокрема, досить продуктивно працюють наші оператори БПЛА", - підсумував Волошин.