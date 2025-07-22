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Надзвичайні події

Росіянин утік із ПТПІ на Волині й викрав автомобіль військового

Росіянин утік із ПТПІ на Волині й викрав автомобіль військового

Неодноразово засуджений громадянин РФ втік з пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) у Волинській області, після чого викрав автомобіль військового, на якому намагався залишити межі регіону. Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що оперативники управління стратегічних розслідувань упродовж кількох годин після втечі встановили місце перебування зловмисника. Для цього поліцейські відпрацювали коло можливих знайомих, місцеві готелі, хостели, камери відеоспостереження тощо. 

У ході відпрацювання було встановлено, що втікач вкрав автомобіль військовослужбовця й на автодорозі в с. Журавичі Луцького району оперативники затримали втікача.

Раніше іноземець, як повідомляється, вже був неодноразово засуджений за крадіжки, зокрема і транспортних засобів.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Викрадене авто правоохоронці повернули власникові.

За скоєне зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. 

 Автор: Богдан Моримух

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