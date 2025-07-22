Музичний фестиваль в Києві зібрав понад 100 мільйонів гривень на модернізовані FPV-дрони для ППО

Десятий музичний фестиваль Atlas Festival, що відбувся в Києві з 18 по 20 липня, став не лише значною культурною подією, а й потужною благодійною акцією, зібравши понад 105 мільйонів гривень на покращення протиповітряної оборони столиці. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю модернізованих FPV-дронів для знищення ворожих безпілотників.

Ініціатива "Дронопад", організована фестивалем спільно з фондом "Повернись живим", набула особливої актуальності напередодні, коли 21 липня Київ знову зазнав масштабної атаки російських БпЛА. Розуміючи важливість захисту неба, кияни та гості міста активно долучилися до збору коштів протягом трьох днів фестивалю.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко висловив подяку всім, хто зробив свій внесок у "Дронопад". "Такі заходи, окрім культурної цінності, мають і цілком прагматичний результат: в українському повітряному просторі стане значно менше літаючої російської дронової нечисті", — зазначив Ткаченко.

Метою збору є збиття 3000 російських розвідувальних та ударних БПЛА, використовуючи при цьому значно дешевші та ефективніші модернізовані FPV-дрони замість дороговартісних ракет. Згідно з інформацією на сайті ініціативи "Дронопад", українці вже зібрали майже 500 мільйонів гривень, і "на рахунку" FPV-дронів вже 2781 збитий ворожий "Шахед", що свідчить про високу ефективність такого підходу.

За три дні Atlas Festival відвідали понад 70 тисяч киян та гостей міста. На шести сценах виступили 100 артистів, а 77 організацій, що працюють на наближення перемоги, представили свою діяльність. Організатори ретельно дотримувалися всіх необхідних заходів безпеки: у п'ятницю кілька виступів були перервані повітряними тривогами, під час яких відвідувачі організовано перечікували їх у підготовленому укритті.

Цей успішний благодійний збір на Atlas Festival вкотре продемонстрував єдність та незламність українського народу у боротьбі за свою свободу та безпеку.