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Суспiльство

Зеленський анонсував підготовку нових обмінів полоненими

Зеленський анонсував підготовку нових обмінів полоненими

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна активно готується до чергових обмінів полоненими з Російською Федерацією, наголосивши на значній активізації цього процесу протягом весни та літа.

Про це глава держави заявив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що заслухав доповіді щодо вже проведених етапів обмінів та тих, що перебувають у підготовці.

"Очікуємо на кілька етапів обмінів, на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей — як військових, так і цивільних", — написав президент.

За словами Зеленського, останніми місяцями Україні вдалося суттєво прискорити темпи обмінів полоненими з Росією. Серед звільнених осіб є як військові, так і цивільні, включно з тими, хто раніше вважався зниклим безвісти, а також тими, хто утримувався в російських в'язницях та таборах ще до початку повномасштабного вторгнення. Ця інформація дає надію багатьом родинам, чиї близькі перебувають у полоні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

обмін полоненимиЗеленськийпереговори з РФ
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