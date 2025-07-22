США виходять з ЮНЕСКО

Сполучені Штати Америки ухваили рішення про вихід з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це повідомляє New York Post, посилаючись на заяву заступниці прессекретаря Білого дому Анни Келлі.

ЮНЕСКО, місією якої є зміцнення миру та міжнаціонального порозуміння у світі, на думку адміністрації президента Трампа, відійшла від своїх першочергових цілей.

«Президент Трамп ухвалив рішення вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО — організації, яка підтримує суперечливі, такі, що розпалюють ворожнечу, культурні й соціальні питання, що повністю суперечать здоровому глузду та політиці, за яку проголосували американці в листопаді», — наголосила Анна Келлі.

Білий дім обґрунтовує це рішення тим, що позиція організації стала «антиамериканською», «антиізраїльською» та «прокитайською». Окрім того, адміністрація США не погоджується з політикою ЮНЕСКО у сфері «різноманіття, рівності та інклюзивності» (DEI), що, як зазначається, розходиться з американськими цінностями.

Вихід США з ЮНЕСКО вже вдруге за останні роки підкреслює напруженість у відносинах між Вашингтоном та міжнародними організаціями. Попередній вихід відбувся у 2017 році, також за адміністрації Трампа, з аналогічних причин, але Сполучені Штати знову приєдналися до організації у 2023 році. Це рішення може мати значні наслідки для фінансування та реалізації програм ЮНЕСКО по всьому світу.