Спільний проєкт України та Данії: Передовий захист від безпілотників зі штучним інтелектом

Українська компанія Odd Systems оголосила про стратегічне партнерство з данською Terma Group для розробки передового комплексу протидії ворожим безпілотникам, що використовуватиме можливості штучного інтелекту. Про це повідомляє Defence Express.

Новий проєкт має на меті створити інтегровану систему, здатну ефективно виявляти, супроводжувати та автоматично нейтралізувати широкий спектр повітряних загроз. Це включатиме все: від невеликих FPV-дронів та квадрокоптерів типу Mavic до розвідувальних і ударних БпЛА дальнього радіуса дії.

Співпраця поєднає сильні сторони обох компаній. Terma Group, відома своїми передовими технологіями, надасть свій досвід у сфері сенсорних систем, підвищення ситуаційної обізнаності та інтеграції різноманітних радарів. Odd Systems, яка вже має успішний досвід у розробці таких продуктів, як тепловізори "Курбас" та FPV-платформа Horska-12, зосередиться на безпілотній частині майбутнього комплексу.

Хоча деталі проєкту поки що не розголошуються, очікується, що система стане комплексним рішенням, яке об'єднає засоби виявлення та знищення дронів в єдину, високоефективну платформу. Для прискорення розробки Terma вже розпочала активний набір інженерів, спеціалізованих на цьому новому напрямку.

Це партнерство є значним кроком у посиленні обороноздатності України та впровадженні інноваційних рішень у боротьбі з повітряними загрозами.