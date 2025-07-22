Зеленський підписав мораторій на безпідставні перевірки бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження правових та організаційних заходів для захисту бізнесу та стимулювання економічного зростання.

В Україні запроваджується мораторій на безпідставні перевірки підприємств і втручання державних органів у діяльність бізнесу в умовах воєнного стану. Мета - гарантувати економічну безпеку держави, повідомляє ОП.

Ключові ініціативи, передбачені рішенням:

Уряд має вжити заходів, щоб у тримісячний термін активізувати ідентифікацію та стягнення активів осіб, на яких накладено санкції.

Уряд зобов'язаний протягом місяця вжити заходів для захисту прав іноземних інвесторів, зокрема з іноземним капіталом.

Для підприємств із незначним ступенем ризику та авторизованих економічних операторів запроваджуються обмеження на перевірки (крім тих, що працюють із підакцизними товарами).

Планується ліквідувати дублювання функцій між контролюючими органами та підвищити прозорість перевірок шляхом запровадження єдиної інформаційної бази державного нагляду.

РНБО рекомендує Раді якнайшвидше ухвалити низку законопроєктів:

- про посилення захисту бізнесу під час кримінального провадження;

- про компенсацію інвестицій через податки;

- про реформу державного нагляду;

- про відповідальність посадових осіб контролюючих органів;

- про використання заарештованих російських активів.

Контроль за реалізацією рішення покладено на Секретаря РНБО Рустема Умєрова, а указ набув чинності з моменту оприлюднення.