Зеленський підтвердив нові перемовини з РФ в Туреччині

Наступна зустріч делегацій України та Росії запланована на середу, 23 липня, у Туреччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей», — заявив глава держави.

За словами Зеленського, Україна готує ще один обмін із Росією. Питання вже обговорюються на рівні Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Президент уточнив, що головними темами перемовин будуть:

- повернення українських полонених;

- повернення депортованих дітей;

- підготовка можливої зустрічі лідерів держав.

Зеленський наголосив, що «для реального просування до завершення війни потрібна більша динаміка у перемовинах», а справді результативні переговори можливі лише на рівні глав держав.