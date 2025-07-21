Рамштайн-29: яку військову допомогу отримає Україна

Партнери виділяють нову військову допомогу ЗСУ за підсумками засідання у під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що на засіданні "Рамштайн-29" отримано важливий сигнал – вільний світ залишається на боці України та миру, а партнери зосередилися на посиленні оборонного потенціалу ЗСУ.

Він розповів, якими були ключові рішення та підсумки засідання для України.

За словами Шмигаля, США разом із НАТО запускають новий механізм, який дасть змогу європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Кілька держав Європи вже заявили про готовність долучитися до його фінансування.

Сторони обговорили конкретні деталі реалізації цієї ініціативи. У рамках домовленостей Німеччина приєднається до передання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які мають надійти найближчим часом, заявив міністр оборони.

На засіданні "Рамштайн" стало відомо, що Німеччина передасть Україні понад 200 тис. снарядів для зенітних установок Gepard.

Окрім цього, Берлін профінансує закупівлю українських далекобійних безпілотників.

Канада продовжить фінансування українського оборонно-промислового комплексу за так званою данською моделлю, а також виділяє $20 млн на обслуговування українських танків.

Нідерланди нададуть €200 млн на дрони-перехоплювачі та ще €125 млн – на обслуговування літаків F-16.

Норвегія у 2025 році загалом виділила €1 млрд на закупівлю дронів, з яких €400 млн спрямовані на український ОПК.

Водночас Швеція підготує новий пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони, артилерія та техніка.

Хто брав участь на засіданні "Рамштайн-29"

На 29-те засідання "Рамштайн", організоване міністрами оборони Великої Британії Джоном Гілі та Німеччини Борисом Пісторіусом, долучилися 52 держави та організації.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Хегсет, командувач Європейського командування ЗС США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, віцепрезидент Єврокомісії Кая Каллас були учасниками цього засідання.

Серед членів української команди – секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник ГУР Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, інші представники сектору безпеки та оборони.

Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжує роботу з партнерами та посилення військових, щоб наблизити справедливий і тривалий мир.

ForUA.com нагадує, контактну групу з питань оборони України у форматі "Рамштайн" створено у квітні 2022 року за ініціативи США.