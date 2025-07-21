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Полiтика

США закликають ЄС приєднатися до американських вторинних тарифів проти РФ

США закликають ЄС приєднатися до американських вторинних тарифів проти РФ

США очікують, що Європа приєднається до потенційних вторинних тарифів проти Росії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент для CNBC, коментуючи ультиматум президента США Дональда Трампа про вторинні тарифи проти Росії, звернув увагу, що близько 80 або 90 сенаторів хочуть посилити антиросійські санкції, повідомляє CNBC.

"І президент Трамп самотужки змінив парадигму, тому що до цього законопроєкту включено - ми не знаємо, яким буде термін, 10, 30, 50 днів, але будь-яка країна, яка купує російську нафту, яка підпадає під санкції, піддаватиметься вторинним тарифам до 100%", - нагадав міністр.

За його словами, тепер Сенат США згоден із президентом Трампом у тому, що тарифи є засобом для досягнення політичних цілей, і це революційно.

"Президент Трамп змінив хід дискусії. І я закликаю наших європейських союзників, які багато говорили, наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці вторинні тарифи", - наголосив він.

Теги:

СШАРосіяЄС
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