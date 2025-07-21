Дрони атакували найбільше вагонне депо Ростовської області, спричинивши колапс на залізниці

У ніч на 21 липня безпілотники завдали удару по кількох ключових залізничних вузлах на території Росії. Однією з головних цілей стала станція Каменоломні в Ростовській області, де розташоване найбільше вагонне депо регіону. Ця атака, як повідомляє газета "Експрес", призвела до значних порушень у залізничному сполученні та серйозно вдарила по логістиці РФ.

За офіційними даними тимчасового виконувача обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, всі дрони над Каменоломнями були "успішно" збиті. Проте, уламки одного з безпілотників впали на дах станції, спричинивши пожежу. З залізничного вокзалу було евакуйовано трьох співробітників.

Значення станції Каменоломні та наслідки атаки

Станція Каменоломні є критично важливим транспортним вузлом, що обслуговує як пасажирські електропоїзди, так і значні вантажопотоки. Тут здійснюється навантаження та розвантаження, а також прийом та відправлення як цілих поїздів, так і повагонних відправлень. Робота з формування поїздів відбувається на під'їзних коліях та відкритих майданчиках станції.

Наслідки атаки виявилися масштабними: понад 50 пасажирських поїздів у Росії прямують із запізненнями після інциденту в Ростовській області. Це свідчить про значний параліч залізничного руху.

Знищення постів електричної централізації: "Майже повна зупинка" руху

Український блогер Петро Андрющенко стверджує, що ударом було зруйновано пости електричної централізації (ЕЦ). Ці пости містять обладнання для керування стрілками та світлофорами, що є життєво важливим для функціонування залізниці.

За інформацією порталу "Кримський вітер", на станції Каменоломні було знищено два пости ЕЦ. Це, за їхніми словами, "практично не затримує, а унеможливлює рух поїздів на Ростов". Видання наголошує, що це призвело до "майже повної зупинки вантажної логістики на залізниці Ростовської області та паралічу на кілька діб військової логістики".

Моніторинговий паблік зазначає: "З урахуванням, що це другий удар поспіль з військово-залізничної логістики росіян, це неминуче призведе до зриву темпів наступу".