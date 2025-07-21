"Чорна діра замість дому": Квартира "Miss Ukraine International" повністю зруйнована після нічної атаки РФ на Київ (Фото)

Внаслідок нічної ракетної атаки російських військ на Київ повністю зруйновано квартиру Богдани Тарасик, української моделі та володарки титулу "Miss Ukraine International 2018". Про це дівчина повідомила у своєму Instagram, назвавши місце, де колись було її житло, "чорною дірою".

Помешкання моделі, розташоване на другому поверсі будинку, перетворилося на вирву після прямого влучання. На щастя, ані Богдана, ані її рідні не постраждали. Її мама врятувалася завдяки тому, що вчасно спустилася в укриття під час повітряної тривоги.

"Квартири у нас більше немає. На її місці тепер просто чорна діра і попіл. Дякую всім, хто питав. Мама врятувалася, бо не нехтувала тривогою. Котика теж врятували, але поки що він у стаціонарі у ветклініці", – написала Богдана.

Квартира Богдани Тарасик зруйнована після атаки РФ (скріншот)

Квартира Богдани Тарасик зруйнована після атаки РФ (скріншот)

Вона висловила здивування з приводу влучання: "Який шанс, що попадання буде на другий поверх будинку із внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний. Але тепер тут просто діра".

Життя Богдани Тарасик: Від "Королеви університету" до трагедій війни

Богдана Тарасик народилася у 1994 році в Кривому Розі. Навчалася в Київському політехнічному інституті, де отримала диплом за спеціальністю "менеджмент міжнародних проєктів". Ще в студентські роки, у 19 років, вона здобула титул "Королева університету".

У 2018 році Богдана здійснила свою мрію, ставши "Miss Ukraine International". Того ж року вона представляла Україну на конкурсі Miss International у Токіо, увійшовши до топ-15 серед 77 учасниць.

Паралельно з модельною кар'єрою, Богдана розвивається як акторка, знімаючись у рекламі, серіалах ("Королі палат"), повнометражних фільмах ("Віддана") та театральних постановках ("День сім’ї").

У жовтні 2022 року родина Богдани Тарасик пережила страшну втрату – її батько загинув на фронті, захищаючи Україну. У 2023 році Богдана вийшла заміж за народного депутата Андрія Жупанина, а вже за рік пара повінчалася. Наразі подружжя очікує на дитину.

Цей черговий акт російської агресії проти мирного населення України вкотре демонструє жорстокість війни, яка руйнує не лише домівки, а й мирне життя українців.