16 нових послів України призначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, під час якої було призначено 16 нових послів України. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів", — зазначив Зеленський.

Водночас український президент не уточнив, про кого йде мова.

За його словами, для кожного дипломата визначено персональні завдання та критерії оцінки результативності.

Також сьогодні в Офісі президента заплановано нараду з новопризначеними послами, на якій буде окреслено ключові зовнішньополітичні пріоритети на наступні шість місяців.