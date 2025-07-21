Обстріл столиці: де не ходить транспорт і як курсують маршрути

У ніч проти 21 липня російські війська атакували Київ дронами й ракетами. Через наслідки обстрілу столична влада тимчасово змінила рух громадського транспорту. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зміни торкнулися маршрутів автобусів, тролейбусів і трамваїв. Частина транспорту курсує до безпечних ділянок або об’їжджає зони, де тривають ліквідаційні роботи.

Основні зміни:

Автобуси:

№14 — від просп. Відрадного до Лук’янівської площі

№119 — від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу

№112 — до станції метро «Контрактова площа»

№51, №63 — до вул. Привокзальної

№50тр — від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця»

Тролейбуси:

№16 — від вул. Мрії до вул. Білоруської

№31 — від вул. Милославської до вул. Білоруської

№19, №35 — з об’їздом вул. Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівського бульвару

№18, №28 — лише до ст. м. «Почайна»

№6, №33 — через ст. «Куренівка» до ст. м. «Дорогожичі»

Трамвай:

№22 — курсуватиме до ст. м. «Бориспільська»

У КМДА просять пасажирів зважати на ці зміни та стежити за оновленнями.