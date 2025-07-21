Обстріл столиці: де не ходить транспорт і як курсують маршрути

У ніч проти 21 липня російські війська атакували Київ дронами й ракетами. Через наслідки обстрілу столична влада тимчасово змінила рух громадського транспорту. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Зміни торкнулися маршрутів автобусів, тролейбусів і трамваїв. Частина транспорту курсує до безпечних ділянок або об’їжджає зони, де тривають ліквідаційні роботи.
Основні зміни:
Автобуси:
№14 — від просп. Відрадного до Лук’янівської площі
№119 — від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу
№112 — до станції метро «Контрактова площа»
№51, №63 — до вул. Привокзальної
№50тр — від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця»
Тролейбуси:
№16 — від вул. Мрії до вул. Білоруської
№31 — від вул. Милославської до вул. Білоруської
№19, №35 — з об’їздом вул. Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівського бульвару
№18, №28 — лише до ст. м. «Почайна»
№6, №33 — через ст. «Куренівка» до ст. м. «Дорогожичі»
Трамвай:
№22 — курсуватиме до ст. м. «Бориспільська»
У КМДА просять пасажирів зважати на ці зміни та стежити за оновленнями.