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Надзвичайні події

У Росії стався вибух на залізниці: потяг віз спецхімію

У Росії стався вибух на залізниці: потяг віз спецхімію

У Нижегородській області  РФ днями відбувся вибух на залізничному перегоні між станціями Дзержинськ та Желніно. Неподалік від обласного центру вибухнув поїзд, що транспортував спеціальну хімію.

Місцева влада намагається приховати інцидент. Про це з посиланням на джерела у силових відомствах України повідомляє "Телеграф".

Потяг з небезпечною хімією для потреб російської оборонки  вибухнув приблизно за 40 км від Нижнього Новгорода, в якому мешкають близько 1,2 млн росіян. НП сталася між станціями Дзержинськ та Желіно. Питання щодо того, чи причетні до вибуху українські спецслужби, залишається відкритим: джерело "Телеграф" не підтвердило, але й не спростувало таку можливість.

"Переміщення таких небезпечних вантажів ми фіксуємо та відстежуємо... Там (у Росії. — Ред.) старе залізничне полотно, старий рухомий склад. Мало що могло статися", — зазначив співрозмовник видання.

Одразу після аварії у місцевих пабліках з'явилися фото з місця. На них видно цистерни оранжевого кольору: так, згідно з вимогами Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів "маркують"  небезпечні вантажі.

В одному з повідомлень зазначається, що до місця НП прибули пожежники, які займалися ліквідацією наслідків. Більшість з них була у костюмах хімічного захисту.

 Автор: Тетяна Мішина

Теги:

Росіязалізницянадзвичайна подія
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