Трамп закликав Джона Туна скасувати серпневі канікули Сенату

Президент США Дональд Трамп закликав лідера більшості в Сенаті Джона Туна (Республіканська партія) скасувати літні канікули, щоб затвердити запропоновані ним кандидатури на посади у різних органах влади. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Сподіваюся, що дуже талановитий Джон Тун, який здобув численні перемоги за останні два тижні, а насправді за останні шість місяців, скасує серпневі канікули (і довгі вихідні), щоб затвердити моїх неймовірних номінантів», - зазначив Трамп.

The Hill зазначає, що у понеділок, 21 липня, сенатори мають затвердити шістьох номінантів, висунутих Трампом. У серпні ж у сенаторів заплановані канікули.

Серед ключових кандидатів, затвердження яких очікує Трамп, - юрист із Міністерства юстиції Еміль Бов, номінований на посаду судді федерального апеляційного суду, і колишня ведуча телеканалу Fox News Джанін Пірро, яка претендує на посаду головного федерального прокурора в окрузі Вашингтона.

Як повідомляв ForUA.com, у липня Сенат США ухвалив проєкт «Великого прекрасного закону» адміністрації президента Дональда Трампа, який визначає майбутню податкову політику США та збалансовує бюджет.