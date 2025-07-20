Грантова допомога Світового банку: 116 млн доларів на підтримку енергостійкості семи міст України

Світовий банк надасть додаткові $116 млн для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких зазнала серйозних пошкоджень через атаки РФ.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

«Мінрозвитку розширює співпрацю зі Світовим банком задля відновлення систем теплопостачання та забезпечення джерелами живлення міст, де критична інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень від масових терористичних атак рф. Йдеться про Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Кривий Ріг, Кременчук, Славуту», - йдеться в повідомленні.

Додаткове фінансування у розмірі $116 млн грантової допомоги буде спрямоване на реалізацію частини 2 інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Кошти будуть спрямовані на закупівлю газових когенераційних установок, спецтехніки, спеціалізованого обладнання та матеріалів, необхідних для сектору теплопостачання.

Наголошується, що відповідна домовленість була досягнута зі Світовим банком у рамках URC 2025.

Першим кроком у взаємодії зі Світовим банком в рамках цього проєкту стало виділення $47 млн на забезпечення мешканців Харкова послугами з теплопостачання та запобігання подальшому руйнуванню критичної інфраструктури. Основна частина енергетичного обладнання вже поставлена в місто та допоможе більш стабільно пройти наступні опалювальні сезони.

ForUA.com нагадує, Міністерство розвитку громад та територій на конференції з питань відновлення України в Римі підписало угод, меморандумів та спільних заяв про залучення коштів на 3,55 мільярдів євро.