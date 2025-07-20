Альянсу варто вчитися впроваджувати інновації як ЗСУ, – Гринкевич

Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич відзначив високий рівень інновацій Збройних сил України у сфері оборони та закликав союзників по Альянсу переймати український досвід.

Таку оцінку Гринкевич озвучив під час виступу на симпозіумі LANDEDU 2025 у Вісбадені (Німеччина) перед військовими лідерами та представниками оборонної промисловості країн НАТО, повідомляє Пентагон.

Грінкевич зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року ЗСУ стабільно демонструють високий рівень інновацій, пристосовуючи наявні ресурси до потреб фронту.

За його словами, цей підхід є прикладом для країн-членів НАТО, які мають вивчити український досвід і впровадити подібні механізми у своїх арміях.

– Один з уроків, який я витягнув (з України – ред.), полягає в тому, що ми повинні зрозуміти, які механізми можемо впровадити в усіх наших збройних силах, щоб забезпечити такий самий темп інновацій, який українці так успішно демонструють, – сказав він.

У своєму виступі Гринкевич наголосив на важливості співпраці між військовими та оборонною промисловістю. За його словами, НАТО зараз потребує чіткого та оперативного постачання засобів і техніки.

– Обіцянок на майбутнє вже достатньо. Нам потрібно, щоб усе це почало з’являтися в арміях, ВПС і ВМС країн Альянсу вже зараз, – заявив генерал.

За словами Гринкевича, для цього оборонно-промислова база повинна діяти єдиним фронтом по обидва боки Атлантики – у США та Європі.

Генерал закликав створити безшовну індустріальну систему, здатну забезпечити НАТО всім необхідним.

– Роботи вистачить для всіх, і це помилкова дилема вважати, що ми можемо інвестувати тільки в одне або інше. Має бути єдина, безшовна промислова база, здатна забезпечити як здібності, так і потужності для Альянсу, – заявив Алексус Гринкевич.