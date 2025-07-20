Україну наступного тижня накриє анамальна спека: синоптики сказали, де буде до +36 градусів

В Україні найближчими днями погоду зумовлюватиме активний циклон, який повільно переміщуватиметься з півдня України на Білорусь. Саме через нього поки що незатишна погода і захмарене небо, дощі у більшості регіонів, доволі жвавий південно-західний вітер та низька, як для літа, максимальна денна температура в межах 19-24°.

Впродовж п’яти найближчих діб нічна температура – з 16-18° на півночі країни і 19-21° на півдні – не зазнаватиме відчутних змін, обіцяють синоптики. А ось денна буде мінятись, і доволі відчутно, подекуди спека сягне до +36°.

20-21 липня та вдень 22 липня короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами на півночі, у центрі та сході країни. На півдні та заході – мінлива хмарність.

Температура вже до 21 липня підвищиться до більш комфортних літніх значень у 22-27°. А 22 липня спека досягне 28-33°, хоча 23 липня вона знову дещо спаде.

“Тож будьмо готові до мінливості погоди, бережіть себе”, – порадили синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з погодними мапами на тиждень, південь країни увесь час перебуватиме без дощів. Тут послаблення температури очікується не раніше кінця наступного тижня.

У Вінницькій, Житомирській та Київській областях найближчі три дні вдень зберігатиметься приємні 19-24 градуси.

А з 22 липня дощі поступово залишать Україну. У північних і західних областях у вівторок локально очікуються невеликі опади з грозами, проте вже 23 липня трохи литиме лише на у Сумській, Харківській областях, зачепить також Полтавщину та Луганщину.

Температура у ці дні почне підвищуватися, досягнувши вночі 17-21 градуса, а на півдні та сході – 34 градусів. Удень в Україні прогнозується 28-34 градуси.

На півдні, сході та подекуди у центральних областях, починаючи з 22 липня, очікується сильна спека місцями до зазначених +36°.

Хоча у західних областях буде прохолодніше, там теж спостерігатиметься певне підвищення денної температури аж до 30°.

Дощ 24 липня, якщо й буде, то лише на Львівщині, Франківщині, в Ужгородській та Чернівецькій областях.

Температурних змін на 24 число не очікується – до 34-36° на півдні та сході, на решті території більш приємні 28-30 градусів.