Вибори в Японії: за підсумками голосування уряд Шігеру Ішиби, можливо, піде у відставку

У Японії сьогодні обирають верхню палату парламенту, за підсумками голосування блок ліберальних демократів та партії «Комейто» може втратити більшість, і тоді уряд Шіґеру Ішіби муситиме піти у відставку. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Kyodo News.

Палата радників налічує 248 депутатів, які обираються на шість років. Проте склад верхньої палати парламенту оновлюється не одночасно, а кожні три роки відбуваються вибори половини депутатського корпусу. Цього разу також вирішуватиметься доля одного вакантного мандата, тож загалом буде обрано 125 парламентаріїв: з них 75 в одномандатних округах і ще 50 – за партійними списками.

Прем’єр-міністр і лідер Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Ішіба назвав головним завданням виборчої кампанії для владного блоку зберегти більшість у Палаті радників. Це має вирішальне значення для утримання коаліцією влади на тлі втратити більшості у ключовій нижній палаті восени минулого року.

Проте, як свідчать останні соціологічні опитування, владний блок може зазнати поразки і позбутися більшості в Палаті радників.

При цьому головній опозиційній силі - Конституційно-демократичній партії - навряд чи вдасться істотно покращити свої позиції. Опитування дають їй лише 22 місця зі 125, а переможцями цьогорічної електоральної кампанії можуть стати малі опозиційні політсили з популістськими програмами, яким перейдуть голоси виборців від ЛДП.

У разі збереження більшості за ЛДП і «Комейто» прем’єр Ішіба напевно залишиться на посаді. Утім, це можливо навіть у разі невтішних для партії влади результатів голосування, оскільки після формування Палати радників, на відміну від нижньої палати, у ЛДП традиційно не відбуваються вибори нового партійного лідера.

На користь збереження за Ішібою посади прем’єра можуть зіграти й переговори зі Сполученими Штатами щодо підвищених мит, які мають набути чинності з 1 серпня.

За другого сценарію, як прогнозують японські ЗМІ, у разі провалу на виборах Ішіба піде у відставку, про що він може оголосити вже у понеділок, 21 липня, під час запланованої пресконференції глави уряду.

Третій сценарій передбачає, що давні партнери ЛДП і «Комейто» змінять структуру коаліції і приймуть до неї третю партію. В такому разі за результатами переговорів прем’єр-міністром може бути обрано політика і не з ЛДП.