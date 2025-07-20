Окупанти втратили на війні проти України ще 1040 військових

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 041 990 осіб, з них 1040 осіб - за минулу добу.

Про це йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також станом на 20 липня українські оборонці знищили вже 11035 (+3) ворожих танків, 23021 (+9) бойову броньовану машину, 30583 (+52) артилерійські системи, 1443 (+1) реактивні системи залпового вогню, 1198 (+0) засобів протиповітряної оборони, 421 (+0) літак, 340 (+0) гелікоптерів, 46982 (+270) безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3515 (+23) крилатих ракет, 28 (+0) кораблів /катерів, 1 (+0) підводний човен, 55727 (+121) одиниць автомобільної техніки й автоцистерн і 3932 (+0) одиниці спеціальної техніки армії РФ.