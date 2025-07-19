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Надзвичайні події

Після 10.00 рашисти скинули шість КАБів на Шосткинську громаду

Після 10.00 рашисти скинули шість КАБів на Шосткинську громаду

Російські окупанти після 10:00 суботи скинули на Шосткинську громаду шість керованих авіабомб (КАБ), обсяги втрат і пошкоджень уточнюються повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Після 10:00 ворог повторно атакував Шосткинську громаду – шістьма керованими авіабомбами. Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа", - написав він у телеграмі.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що вночі російські окупанти майже чотири години поспіль атакували Шостку ударними безпілотниками, були зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СумщинаШосткарашистиКАБ
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