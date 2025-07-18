Москва повинна повною мірою відповісти Заходу та завдати превентивних ударів, – Медведєв

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва повинна повною мірою відповісти Заходу та, за необхідності, завдати превентивних ударів. У Кремлі відмовилися коментувати цю заяву.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, на запитання журналістів про ці слова сказав, що не буде коментувати деталі, оскільки він є речником Путіна, а не Медведєва. Однак, за його словами, Медведєв "мав рацію, звернувши увагу на "конфронтаційну атмосферу" в Європі". Пєсков також наголосив, що нібито експрезидент має великий досвід і висловлює власну думку.

Коментарі Медведєва прозвучали через кілька днів після того, як Дональд Трамп продемонстрував зміну своєї позиції щодо росії та надав кремлю 50-денний термін для досягнення мирної угоди з Україною.

Тим часом, Дмитро Медведєв вже відповів зневажливим коментарем на ультиматум від президента США, заявивши, що РФ на це байдуже.