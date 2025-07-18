Справа Епштейна: Трамп доручив оприлюднити додаткові документи

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству юстиції оприлюднити додаткові документи щодо справи звинуваченого у сексуальних злочинах фінансиста Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє ВВС.

«З огляду на безглуздий розголос, якого набула справа Джеффрі Епштейна, я попросив генерального прокурора Пем Бонді надати всі відповідні матеріали великого журі (група громадян, зібрана прокурором для того, щоб визначити, чи достатньо доказів для висунення звинувачень - ред.) за умови схвалення суду», - зазначив Трамп.

Він також заявив, що подасть до суду на The Wall Street Journal через статтю, в якій стверджується, що в 2003 році від його імені Епштейну було надіслано «непристойне» привітання з днем народження. Як стверджується, у посланні було «кілька рядків машинописного тексту, обрамленого контуром оголеної жінки, який, схоже, був намальований від руки маркером». Лист нібито закінчується словами: «Друг - це чудова річ. З днем народження - і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом».

Трамп назвав цей лист «фейком». «Це не мої слова, я не так говорю. І я не малюю», - написав він у соцмережі.

Глава Білого дому наголосив, що газету і її власника Руперта Мердока «прямо попередили», що на них подадуть до суду, якщо вони опублікують цю «неправдиву, зловмисну і наклепницьку» історію.

Генеральна прокурорка Пем Бонді заявила у соцмережі X, що Міністерство юстиції готове в п’ятницю звернутися до суду з клопотанням про розсекречення свідчень.

Впродовж кількох днів деякі найвідданіші прихильники Трампа вимагали розкриття інформації у справі Епштейна.

Як повідомляв ForUA.com, праворадикальна активістка руху МАГА Лаура Лумер, яка вважається близькою соратницею президента Дональда Трампа, заявила, що його підхід до справи Джеффрі Епштейна «може поглинути його президентство».

Натомість Трамп назвав деяких своїх прихильників «слабаками», які піддалися на «лайно» демократів щодо ставлення до справи Епштейна, і заявив, що не потребує їхньої підтримки.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв оприлюднити документи, що стосуються фінансиста.

Епштейна неодноразово звинувачували у сексуальних злочинах за звʼязки з неповнолітніми та організації проституції. Він помер у в'язниці у 2019 році.

Міністерство юстиції та ФБР заявили, що не мають доказів того, що Епштейн шантажував впливових осіб, вів «список клієнтів» або був убитий.