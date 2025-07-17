Сполучені Штати квапляться надати зброю Україні, – посол США при НАТО

США, на виконання плану президента Дональда Трампа щодо закупівлі зброї Європою, прагнули швидко постачати зброю Україні та розглядали можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер повідомляє Barron`s.

«Ми всі квапимося, щоб сприяти цьому та досягти цього, і, знаєте, я думаю, що насправді все відбувається дуже швидко», - сказав журналістам Вітакер.

Він додав, що «не може підтвердити дату, коли все це буде завершено», та повідомив, що «триває розмова» про те, чи продаватимуть Сполучені Штати Patriot, які вони мають у власних військових запасах.

«Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати у стратегічно невигідне становище, і ми збираємося переконатися, що у нас є все необхідне», – сказав посол.

Вітакер сказав, що Сполучені Штати ведуть «щоденні переговори» з союзниками щодо цього процесу напередодні можливих оголошень у найближчі місяці.

«Ми домовилися про відсутність несподіванок і прогалин у стратегічних рамках Європи. Я не думаю, що є велика тривога. Я думаю, що є лише велике бажання знати, який у нас план, щоб можна було планувати щось інше», – резюмував американський посол при НАТО.

ForUA.com нагадує, канцлер ФРН Фрідріх Мерц запевнив, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів, усі питання зараз узгоджують на рівні міністерств оборони.

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич підтвердив, що отримав інструкції щодо якомога швидшої відправки систем Patriot в Україну.