Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорюють "мегаугоду", за якою Штати купуватимуть перевірені в бою українські дрони в обмін на згоду Києва придбати партію американської зброї.

Про це голова держави заявив у інтерв’ю виданню NYP.

Зеленський розповів, що мав із Трампом розмову щодо угоди, яка передбачає взаємну підтримку у сфері авіаційних технологій.

Зокрема, Україна пропонує "поділитися всім, що вона дізналася про сучасну війну".

Як пише NYP, можлива угода між США та Україною може суттєво змінити ситуацію для американської армії та системи нацбезпеки.

Експерти попереджають, що США серйозно відстають у сфері безпілотників від Росії та Китаю, а американські військові недостатньо підготовлені до використання таких технологій чи захисту від них.

"Американський народ потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна готова ділитися досвідом не лише зі США, а й з країнами Європи, уже тривають переговори із Данією, Норвегією та Німеччиною.