Журнал Time нагадав про тисячі українських дітей, яких викрали рашисти

Американський впливовий журнал Time у четвер, 17 липня, опублікував нову обкладинку, якою нагадав про викрадених росіянами тисячі українських дітей.

Відповідна публікація з’явилася у соцмережі Х.

«Викрадення. Тисячі дітей були викрадені з України російськими солдатами. Боротьба за їхнє повернення», - йдеться у заголовку на обкладинці.

У період з 24 лютого 2022 року і до сьогодні Росія незаконно перемістила або депортувала до Російської Федерації щонайменше 19 546 несупроводжуваних українських дітей і підлітків з окупованих територій України. Це офіційна цифра, яка фігурує на порталі українського уряду "ChildrenOfWar.gov.ua"