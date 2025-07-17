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Війна

Журнал Time нагадав про тисячі українських дітей, яких викрали рашисти

Журнал Time нагадав про тисячі українських дітей, яких викрали рашисти

Американський впливовий журнал Time у четвер, 17 липня, опублікував нову обкладинку, якою нагадав про викрадених росіянами тисячі українських дітей.

Відповідна публікація з’явилася у соцмережі Х.

«Викрадення. Тисячі дітей були викрадені з України російськими солдатами. Боротьба за їхнє повернення», - йдеться у заголовку на обкладинці.

У період з 24 лютого 2022 року і до сьогодні Росія незаконно перемістила або депортувала до Російської Федерації щонайменше 19 546 несупроводжуваних українських дітей і підлітків з окупованих територій України. Це офіційна цифра, яка фігурує на порталі українського уряду "ChildrenOfWar.gov.ua"

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

дітирашистивоєнні злочинивикрадення дітей в РФ
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