Ізраїль завдав удару по президентському палацу й будівлі Генштабу в столиці Сирії

Ізраїль обстріляв президентський палац і будівлю сирійського Генерального штабу в Дамаску. Про це повідомляє Clash Report.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також опублікував відео з етеру сирійського телебачення, на якому видно ведучу, налякану ізраїльським ударом на задньому плані в центрі Дамаска.

«Почалися сильні удари», – написав Кац. За його словами, удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.

Як передає RFI, вихідними в Ес-Сувейді на півдні Сирії почалися міжконфесійні сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та комбатантами-друзами. Зіткнення спалахнули після викрадення торговця-друза бедуїнами, які встановили пункт пропуску на трасі між містами Сувейда та Дамаск. Повідомлялося про викрадення ще кількох людей. Але незабаром стало відомо про їхнє звільнення.

Після двох днів зіткнень, 15 липня, сирійські урядові війська почали входити до Ес-Сувейду, переважно друзьке місто на півдні Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, очевидців та друзьких груп, урядові війська втрутилися, заявивши про бажання владнати ситуацію в регіоні. Однак є інформація, що вони взяли участь у бойових діях проти угруповань друзів на боці бедуїнів.

Після заходження військ Дамаска ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах сирійського уряду в Ес-Сувейді. Як заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, їхня мета – «зберегти південний захід сирійської території у статусі демілітаризованої зони». Він заявляє, що не можна дозволити, щоб тут «було створено другий Ліван».

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував відеозвернення, в якому закликав членів громади друзів не перетинати кордон з Сирією, щоб спробувати врятувати своїх одновірців, на яких напали війська сирійського режиму.

«Дорогі мої співвітчизники, громадяни Ізраїлю, ситуація в Ес-Сувейді, ситуація на південному заході Сирії дуже серйозна, - сказав Нетаньягу. - Армія оборони Ізраїлю працює, ВПС працюють, інші сили працюють. Ми працюємо над тим, щоб врятувати наших братів друзів і ліквідувати банди режиму».

Про друзів

Релігія друзів відкололася в ХІ столітті від шиїтської секти ісмаїлітів.

Перехід друза в іншу релігію неможливий, оскільки він означав би й утрату національної приналежности. Друзом вважається тільки той, чиї мати й батько — друзи. Прийняти віросповідання друзів неможливо, оскільки не існує інституту переходу в друзьку віру. Самі друзи, вірячи в переселення душ, стверджують, що кожній людській душі була представлена можливість прийняти друзьке віросповідання в період так званих «відчинених брам» (до XV століття християнського літочислення, за деякими іншими відомостями — до ХІІ–ХІІІ століття). Усі душі, які ухвалили рішення про перехід до друзької віри, перероджуються в друзів, решта душ відмовилася від переходу в друзьку віру.