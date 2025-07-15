Трамп лише сипле погрозами, а тоталітарний Китай уже пообіцяв РФ глибшу підтримку

Сі Цзіньпін заявив, що РФ та Китай повинні «посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах».

Китай пообіцяв посилити підтримку Росії після того, як президент США Дональд Трамп погрожував запровадити тарифи проти торговельних партнерів Москви. Про це повідомляє The Telegraph.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим заявив, що дві країни повинні «посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах». Він додав, що довіра між Китаєм і Росією «поглибилася», і обидві держави «створюють модель нового типу міжнародних відносин».

Пекін, дипломатичний та економічний союзник Москви, стверджує, що дотримується нейтралітету у війні між Росією та Україною. Міністр закордонних справ Китаю заявив, що він не може дозволити Росії програти війну, оскільки побоюється, що Вашингтон тоді змістить свою увагу на Пекін, згідно з витоком інформації про зустріч з офіційними особами ЄС.

Нагадаємо, 15 липня міністр закордонних справ Російської Федерації Сєргєй Лавров зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Російський дипломат приїхав у Пекін, аби взяти участь в засіданні міністрів закордонних справ країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

«Лавров передав китайському лідеру дружнє привітання і найкращі побажання від президента Російської Федерації (ватажка рашистів. - Ред.) Владіміра Путіна. Сторони обговорили низку питань двосторонніх політичних контактів, у тому числі підготовку майбутнього візиту президента Росії до Китайської Народної Республіки», – йдеться в заяві російського відомства.