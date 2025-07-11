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У Нідерландах судили інженера, який передав росіянам технології з виготовлення мікросхем

У Нідерландах судили інженера, який передав росіянам технології з виготовлення мікросхем

Окружний суд Роттердама засудив до трьох років позбавлення волі 43-річного інженера, який передавав Росії корпоративну інформацію компаній ASML та NXP.

Засуджений, за даними суду, має значний стаж роботи у сфері високих технологій. Він раніше працював у цих компаніях, протягом більш ніж чотирьох років копіював інформацію з серверів ASML і NXP і зберігав їх у своєму комп’ютері. Протягом 18 місяців він передавав інформацію росіянину. Йдеться про відомості про налаштування виробничих ліній виготовлення мікросхем.

За даними Нідерландської радіомовної корпорації (NOS), засуджений – російський інженер Герман А., при цьому не уточнюється його громадянство. Під час суду він заперечував, що є російським шпигуном. За даними нідерландської розвідки, чоловік контактував із Службою зовнішньої розвідки Росії.

Прокуратура під час слухань заявила, що він регулярно літав до Москви, а після повномасштабного вторгнення РФ Україну потрапляв до Росії через Туреччину та Сербію. У органі нагляду заявили, що він отримував «значні суми» після поїздок до Росії. Так, за даними відомства, у період з 2021-го по 2024 рік він вніс на свій рахунок 43 900 євро готівкою, проте суд визнав не доведеними докази про те, що він отримував гроші за передану інформацію.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

судНідерландишпигунрашисти
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