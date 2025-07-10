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Економіка

ЄС запускає масштабний Фонд для відбудови України

ЄС запускає масштабний Фонд для відбудови України

 Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, назвавши його "найбільшим у світі фондом акцій для підтримки країни, що постраждала від війни". Ця заява пролунала в рамках конференції з відновлення України, що підкреслює зобов'язання Євросоюзу щодо довгострокової підтримки України.

"Я рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого у світі фонду акцій для підтримки відновлення", – заявила фон дер Ляєн, як повідомляє Euronews.

Фонд буде створений у співпраці з ключовими партнерами, включаючи Німеччину, Францію, Італію, Польщу та Європейський інвестиційний банк. Очікується, що його створення дасть потужний поштовх інвестиціям у критично важливі сектори української економіки.

"Це дасть поштовх інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання, – додала Президент Єврокомісії. – Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, залучаючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відбудові країни".

Конференція з Відновлення України: Платформа для Майбутнього

Конференція з відновлення України є міжнародною платформою, яка збирає представників урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. На ній обговорюються пріоритети, стратегії та фінансування повоєнного відновлення України. Серед ключових тем – енергетика, інфраструктура, цифрова трансформація, необхідні реформи, підтримка малого бізнесу та забезпечення прозорості у використанні міжнародної допомоги. Створення цього нового фонду є значним кроком у реалізації бачення сталого та успішного відновлення України.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСвідбудова УкраїниУрсула фон дер Ляєн
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