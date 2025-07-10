ЄС запускає масштабний Фонд для відбудови України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, назвавши його "найбільшим у світі фондом акцій для підтримки країни, що постраждала від війни". Ця заява пролунала в рамках конференції з відновлення України, що підкреслює зобов'язання Євросоюзу щодо довгострокової підтримки України.

"Я рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого у світі фонду акцій для підтримки відновлення", – заявила фон дер Ляєн, як повідомляє Euronews.

Фонд буде створений у співпраці з ключовими партнерами, включаючи Німеччину, Францію, Італію, Польщу та Європейський інвестиційний банк. Очікується, що його створення дасть потужний поштовх інвестиціям у критично важливі сектори української економіки.

"Це дасть поштовх інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання, – додала Президент Єврокомісії. – Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, залучаючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відбудові країни".

Конференція з Відновлення України: Платформа для Майбутнього

Конференція з відновлення України є міжнародною платформою, яка збирає представників урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. На ній обговорюються пріоритети, стратегії та фінансування повоєнного відновлення України. Серед ключових тем – енергетика, інфраструктура, цифрова трансформація, необхідні реформи, підтримка малого бізнесу та забезпечення прозорості у використанні міжнародної допомоги. Створення цього нового фонду є значним кроком у реалізації бачення сталого та успішного відновлення України.