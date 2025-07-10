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Зеленський: Путін прагне знищення життя в Україні

Зеленський: Путін прагне знищення життя в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття Конференції з питань відновлення України в Берліні жорстко розкритикував дії Володимира Путіна, заявивши, що російський диктатор прагне не просто окупувати території, а знищити саме життя в Україні.

"Путін хоче, щоб люди тікали з України, страждали, щоб саме життя було знищено всюди, не тільки біля передової", – наголосив Зеленський, виступаючи перед міжнародними партнерами.

Президент України підкреслив, що Кремль відкидає будь-які мирні ініціативи та продовжує ескалацію конфлікту. У зв'язку з цим Зеленський знову звернувся до усіх партнерів із закликом значно збільшити інвестиції в протиповітряну оборону України. "Закликаю усіх партнерів збільшувати інвестиції в нашу ППО", – заявив він, підкреслюючи критичну важливість захисту українського неба від російських атак.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив значні успіхи України у розробці та застосуванні безпілотних технологій. За його словами, Україна вже має "одні з найбільш просунутих дронових технологій, як для наступу, так і для оборони". Президент висловив готовність поділитися цими передовими розробками з партнерами, що може стати важливим кроком у зміцненні колективної безпеки.

Виступ Зеленського в Берліні став черговим нагадуванням світу про масштаби російської агресії та нагальну потребу в посиленні підтримки України на всіх рівнях.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗеленськийВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
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