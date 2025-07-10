У Києві застрелили полковника СБУ: поліція розпочала розслідування

У Голосіївському районі Києва сьогодні вранці, 10 липня, було вбито співробітника Служби безпеки України. За фактом загибелі правоохоронця відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляє пресслужба СБУ, наразі Служба безпеки та Національна поліція проводять комплекс заходів для з’ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Ім'я загиблого офіційно не розголошується.

Досудове розслідування триває за статтею, що стосується посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця.

Водночас, колишній розвідник Роман Червінський у своїх повідомленнях вказав, що жертвою став полковник Іван Воронич. За його словами, інцидент стався близько 8-ї ранку: зловмисник здійснив п'ять пострілів впритул, після чого втік з місця злочину.

Додаткова інформація щодо обставин злочину наразі не надається.