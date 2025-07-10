10 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

У ніч проти 10 липня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Києву — із застосуванням дронів-камікадзе, балістичних та крилатих ракет. Внаслідок обстрілу зафіксовано численні влучання та падіння уламків у різних районах міста. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 14 поранених.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог закликав міжнародну спільноту створити для України масштабну програму підтримки, подібну до "Плану Маршалла" після Другої світової війни.

Дуда поскаржився, що союзники та Україна недостатньо цінують допомогу Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув - Polsat News.

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим на полях засідання міністрів закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі в четвер, 10 липня. Зустріч відбудеться вона на тлі дедалі більшого розчарування президента США Дональда Трампа російським диктатором Владіміром Путіним - Reuters.

Львівщина йде під воду: до 1 метра води зараз у Львові та в області. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів. Поблизу міста з берегів вийшла річка — околиці повністю затоплені. Оголошено ІІІ рівень небезпеки.

США частково відновили відправку окремих видів озброєнь в Україну, - Associated Press. Чи відновлено повністю передачу ракет до систем Patriot — наразі невідомо.

«Укрзалізниця» скорочує персонал через падіння перевезень, — Forbes. До кінця року компанія планує звільнити 25% адміністративного персоналу. Причина — зниження обсягів перевезень та оптимізація витрат.

Міноборони України пропонує 100 000 гривень на місяць за збиття дронів. Кожен громадянин України від 18 років, який не підлягає мобілізації (включно із заброньованими), може приєднатись до добровольчого формування своєї громади з контрактом на 3 роки та отримувати додатково 100 000 грн на місяць за боротьбу з дронами.