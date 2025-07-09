Україна з нуля збудувала винятковий ВПК, але він працює лише на 60%, – Урсула фон дер Ляєн

Українська оборонна промисловість демонструє виняткову ефективність, але наразі працює лише на 60% своєї потужності.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європейському парламенті.

“Швидкість, економічна ефективність та доцільність [Ред. – оборонного] виробництва України вражають (…) Але ми також знаємо, що ця потужна оборонна промисловість працює лише на 60% потужності”, – наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Україна збудувала потужну оборонну індустрію з нуля за три роки. Але, за її словами, цей невикористаний потенціал відкриває великі можливості як для України, так і для країн ЄС.

“Це наша можливість. Наші держави-члени можуть взяти свої кредити SAFE і закуповувати безпосередньо в українській оборонній промисловості. Для наших країн-членів це першокласна якість, швидкість і дешевизна. Для України – це надзвичайно важливі надходження. Це також можливість зміцнити свою оборонно-промислову базу”, – додала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що європейська безпека неможлива без сильної та розвиненої оборонної промисловості в Україні.

“Україна та ЄС стоять разом зараз – і ми будемо разом у майбутньому”, – заявила фон дер Ляєн.

Крім цього, вона наголосила, що Росія стрімко переозброюється, тому Європа має діяти швидко: спрощувати правила держдопомоги та дозволів для оборонних підприємств, більше інвестувати в європейські (включно з українськими) компанії та уникати витоку капіталу за межі ЄС.

ForUA.com нагадує, у травні Єврокомісія підписала перші контракти на інвестиції у ВПК України. ЄС виділить 900 млн євро на зброю для ЗСУ завдяки прибуткам від заморожених активів РФ.