Фінляндія і Литва виводять країни з конвенції заради поставок мін Україні

Фінляндія та Литва планують почати виробництво протипіхотних мін і поставляти їх Україні для посилення обороноздатності у війні з Росією. Виробництво цих мін може стартувати вже у 2026 році, повідомляють офіційні джерела Reuters.

Цей крок став можливим через намір обох країн вийти з Оттавської конвенції — міжнародної угоди, яка забороняє використання, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Процедура виходу триватиме близько шести місяців.

Представники урядів Фінляндії та Литви пояснюють своє рішення прагненням допомогти Україні захистити свою територію від агресора. Вони наголошують, що надання ефективної зброї, включно з протипіхотними мінами, має стратегічне значення у протистоянні з Росією.

Водночас дипломатичні кола попереджають про можливі критичні реакції у світі, зокрема з боку гуманітарних організацій та країн, які підтримують міжнародні домовленості щодо мін.

Довідка: Протипіхотні міни активуються при контакті або наближенні людини. Вони призначені для уповільнення руху ворога, захисту стратегічних об’єктів та територій. Проте вони становлять значну та тривалу загрозу для цивільного населення навіть після завершення бойових дій. Через ці ризики у 1997 році була прийнята Оттавська конвенція, яка забороняє виробництво, використання, передачу та накопичення цих мін.