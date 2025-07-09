За лаштунками: що насправді стоїть за рішенням Трампа допомогти Україні

Президент США Дональд Трамп погодився на відновлення постачання зброї Україні не через зміну власної позиції щодо війни, а щоб не допустити геополітичного провалу, подібного до афганського. Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання The Economist.

У статті зазначається, що Трамп не демонструє щирої прихильності до української справи. Навпаки — йдеться про поступове скорочення підтримки, яке вже спостерігалося під час його першого терміну, на відміну від масштабної допомоги адміністрації Джо Байдена.

«Трамп не хоче бачити перемогу України, якщо вона вимагатиме більших витрат США. Але він і не готовий допустити її поразки — принаймні за свого президентства», - зазначає видання.

Аналітики припускають, що повний розгром України на полі бою міг би стати ще більшою геополітичною катастрофою для Америки, ніж виведення військ із Афганістану у 2021 році. Саме це, ймовірно, й стримує Трампа від різкого згортання допомоги.