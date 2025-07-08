Європейська прокуратура відкрила нову справу проти французьких ультраправих: розтрата 4,3 млн евро

Європейська прокуратура оголосила про початок розслідування щодо французької партії "Національне об'єднання" (RN) та її ультраправих союзників в Європарламенті за підозрою у неправомірному витрачанні понад €4,3 мільйона.

Про це повідомила Le Monde з посиланням на прессекретаря прокуратури.

Разом зі своїми партнерами з колишньої групи "Ідентичність і демократія" (ID), "Національне об’єднання" підозрюється в тому, що "неправомірно витратили" понад €4,3 мільйона у період з 2019 по 2024 рік. Відповідний звіт директорату з фінансових питань Європарламенту раніше оприлюднили одразу кілька європейських видань, зокрема Le Monde, а також Die Zeit та Falter.

У звіті йдеться, що саме дві компанії, пов'язані з людьми, близькими до Марін Ле Пен, отримали левову частку цієї суми. І це попри те, що в цей період французька партія не займала чільного місця в політичній коаліції ультраправих (тоді там домінувала італійська "Ліга Півночі").

Так, комунікаційне агентство e-Politic отримало €1,7 мільйона після тендеру, який, на думку фінінспекторів, був "суто формальним" та мав серйозні проблеми з дотриманням вимог. Такими ж вони вважають і замовлення для компанії Unanime, яка поклала в кишеню понад €1,4 мільйона за поліграфічні роботи, які, до того ж, були передані на субпідряд за нижчою вартістю, з приблизною маржею €260 000.

Як повідомлялося, наприкінці березня Марін Ле Пен була визнана винною у Франції в окремій справі, відомій як справа помічників депутатів Європарламенту. Цей вирок позбавляє її права балотуватися на будь-яких виборах - президентських чи парламентських - принаймні до апеляційного розгляду, запланованого на період до літа 2026 року.