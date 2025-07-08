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Путін постійно говорить нам купу нісенітниць: Трамп різко розкритикував господаря Кремля

Путін постійно говорить нам купу нісенітниць: Трамп різко розкритикував господаря Кремля

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував господаря Кремля володимира путіна, заявивши, що той говорить "багато нісенітниць". Про це Трамп заявив на засіданні свого кабінету.

Американський президент повторив, що розв’язана рф війна "ніколи б не мала початись", а потім накинувся з критикою на путіна.

Якщо чесно, путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим, – сказав він.

На запитання про можливі санкції проти росії, Трамп відповів: "Так, я розглядаю це".

ForUA.com нагадує, 8 липня у Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАДональд Трампвійна в Україніагресія рфВолодимир Путін
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